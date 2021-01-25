Ташкент, , 13:44 — REGNUM Власти Узбекистана должны восстановить доверие жителей республики к правоохранительным органам. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает 25 января агентство Kun.uz.

Глава государства отметил, что в стране сохраняется проблема коррупции. Он подчеркнул, что нужно быть достойным человеком, чтобы стать прокурором. «Люди должны смотреть на прокурора со светлыми лицами, а не как на воров», — сказал президент.

Он добавил, что вместо аплодисментов нужно больше общаться. «Нас 30 лет учили, как аплодировать. От этого мы пользу не получили», — сказал Мирзиёев.

Как сообщало ИА REGNUM, во время поездки в Бухарскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал министра сельского хозяйства Жамшида Ходжаева.