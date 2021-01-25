Москва, , 13:43 — REGNUM В период коммунистического правления Югославии сербский национальный вопрос находился вне государственного интереса. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявила кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова.

«Мы видим уникальный пример этноинжиниринга, при этом он был продолжен. В то время как сербский национальный вопрос был вне государственного интереса. Более того — по дефолту он объявлялся противоположным государственному вопросу», — сказала Филимонова.

По её словам, конституция Югославии 1974 года стала «переломным этапом»: «Автономные края обрели источник власти и право на атрибуты государственности. Конституция подготовила расчленение Югославии. Албанцы — нацменьшинство Югославии, они не могут быть государствообразующим. По конституции 1974 года, правом выхода обладали государствообразующие народы, а не национальные меньшинства. Процедура выхода никак не была расписана. По внутреннему законодательству албанцы не обладали механизмами выхода. Косовский вопрос — модель формирования албанской государственности коммунистической властью. Проблема враждебной, антисербской деятельности — это второстепенный характер: должны были просто сработать органы госбезопасности».

Она напомнила, что в 1992 году албанцы «сами бойкотировали участие в выборах государственной власти»: «Уголовныые деяния, направленные на разрушение государств, албанцы выдают за решение государственного вопроса. Хочется отметить, что никакого демографического права не существует. Мы знаем только то, что международно-правовые документы гарантируют суверенитет».