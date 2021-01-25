Париж, , 13:43 — REGNUM Министр иностранных дел Франции и бывший председатель Совета региона Бретань Жан-Ив Ле Дриан заявил в интервью France Inter, что не будет выдвигать свою кандидатуру на региональных выборах, если они состоятся в июне 2021 года.

«Всему свое время. Пора передать управление другим, и если региональные выборы состоятся в июне, я не буду выдвигать свою кандидатуру», — заявил глава МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Ле Дриан заявил, что против Российской Федерации из-за задержания блогера Алексея Навального нужно ввести «действенные санкции».

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