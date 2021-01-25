Пекин, , 13:41 — REGNUM Сообщения СМИ Индии о ранении 20 военных Китая при столкновении в районе границы двух стран являются ложными. Об этом 25 января сообщает китайская газета Global Times.

«Сообщения от индийских СМИ, в которых утверждается о ранении 20 солдат НОАК в последнем столкновении, являются ложными», — сообщили в газете.

Отмечается, что китайские военные не сделали в патрульных журналах никаких записей о данном инциденте, который, по предварительным данным, произошел три дня назад.

Напомним, 25 января стало известно о новом столкновении между военнослужащими пограничных войск Индии и Китая в Восточном Ладакхе. По данным индийской армии, китайские военнослужащие якобы предприняли попытку вторжения на территорию Индии в районе горного перевала Наку-Ла, поэтому индийская армия нанесла ответный удар. В результате инцидента пострадали 20 китайских и четыре индийских солдата.

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