Киев, , 13:42 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» может заключить договор с юридической компанией Covington & Burling LLP для защиты своих интересов в суде против Словакии. Об этом сообщило 25 января информационное агентство «Украинские новости».

Журналисты получили информацию о договоре благодаря системе госзакупок. Так, стало известно, что речь идёт о сумме €3,25 млн (без НДС). Срок предоставления услуг — до 1 февраля 2024 года.

Изначальная стоимость тендера составляла €15 млн, в нём также участвовала компания Shearman & Sterling LLP, которая запросила за свои услуги €11,69 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал себя «архитектором» победы «Нафтогаза» над Газпромом в Стокгольмском арбитраже и на этом основании получил премию, сопоставимую с расходами на юристов, защищавших интересы «Нафтогаза» в данном процессе.

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