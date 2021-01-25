Москва, , 13:36 — REGNUM Так называемый «косовский вопрос» начался задолго до кризиса на Балканах в 90-е годы. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Удастся ли спасти сербское Косово?» заявила кандидат исторических наук, доцент Московского гуманитарного университета Анна Филимонова.

«Мы не могли не оказаться в такой ситуации. Нужно учитывать уникальное положение и Косово, и Метохии, и Сербии. <…> Косовский вопрос начинается задолго до кризиса. Мы будем говорить о внешнем измерении», — сказала Филимонова.

По её словам, из вида упускается роль коммунистического правления в создании «косовской проблемы»: «Сербские социал-демократы выпестовались из австро-марксизма. Здесь его представители не могли выйти из заданной парадигмы. Социал-демократы стали точкой отчёта в виде очернения сербского государства. Константа перешла в идеологическое наследие компартии Югославии».