Париж, , 13:40 — REGNUM Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила на своей официальной странице в соцсети Twitter, что 25 января посетит столицу Греции Афины, чтобы подписать с министром национальной обороны страны Никосом Панайотопулосом контракт на поставку 18 французских истребителей Rafale и других вооружений.

По ее словам, контракт на 2,5 миллиарда евро включает поставку 12 подержанных и 6 новых самолетов, крылатых ракет SCALP, противокорабельных ракет Exocet и зенитных ракет Meteor.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором сообщил, что хочет улучшить отношения.

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