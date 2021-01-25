Сеул, , 13:29 — REGNUM Глава Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи Со Хун провел 23 января телефонные переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на представителя администрации южнокорейского президента Кан Мин Сока.

По его словам, представители двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая поддержание мира на Корейском полуострове.

В ходе 40-минутного разговора они также подтвердили твёрдость двустороннего альянса, согласились с необходимостью активного сотрудничества по поддержанию мирного режима на Корейском полуострове.

Кроме того, Со Хун и Салливан также обсудили региональные и глобальные проблемы, включая пандемию коронавируса, восстановление экономики, кибербезопасность и изменение климата.

Салливан оценил отношение между США и Южной Кореей как основу мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, отметив, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Сеулом, являющимся союзником, который разделяет общие ценности демократии и верховенства закона.