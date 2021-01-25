Улан-Батор, , 13:07 — REGNUM Депутат Великого государственного хурала (парламент республики) Сайнхуугийн Ганбаатар объявил голодовку на центральной площади города Улан-Батора.

Сайнхуугийн Ганбаатар, утром 25 января заявил, что начинает голодовку, чтобы «освободить правящую Монгольскую народную партию от залога Рио Тинто и вернуть Оюу Толгой монгольскому народу».

Депутат намерен продолжить голодовку до подачи премьер-министром страны встречного иска против компании Рио Тинто по вопросу месторождения Оюу Толгой в международный арбитражный суд.

«Единственным человеком, который может вести переговоры с Рио Тинто, является премьер-министр. Если Монгольская народная партия не может сделать этого, то дайте мне право на это. Я подам встречный иск. Не хочу, чтобы люди объявили голодовку. Но я хочу, чтобы ко мне присоединились другие депутаты и объявили голодовку со мной», — заявил Сайнхуугийн Ганбаатар.

Отметим, в Монголии разгорается скандал вокруг проекта по добыче меди и золота Оюу Толгой, договор о котором заключен между правительством Монголии, компаниями Turquoise Hill Resources и Rio Tinto. Власти считают договор по использованию месторождения невыгодным для страны, политики, участвовавшие в подписании соглашения, сидят в СИЗО. Когда, 21 января правительство объявило о своем отставке президент страны Халтмаагийн Баттулга назвал происходящее попыткой государственного переворота и в этом прямо обвинил депутата парламента Сухбаатарына Батболда, который занял пост премьера когда было подписано соглашение об использовании месторождения Оюу толгой. Оппоненты подозревают политика в коррупции, связанной с данным проектом.