Джакарта, , 13:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что правительство заказало 426 млн доз вакцины против коронавируса у четырёх различных компаний для вакцинации 181 млн человек, сообщает Kompas.

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«Я поручаю завершить вакцинацию до конца 2021 года», — заявил глава государства, который пригласил всех к сотрудничеству, чтобы помочь правительству добиться успеха в программе вакцинации.

Власти Индонезии подготовили бюджет в размере до 372,3 трлн рупий ($26 млрд), чтобы повысить покупательную способность населения и ускорить восстановление национальной экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии за сутки выявили 9994 случая заражения коронавирусом.

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