Париж, , 13:09 — REGNUM В Париже около 300 беженцев самовольно расположились в здании бывшей начальной школы, чтобы потребовать от мэрии столицы Франции «убежища от холода и пандемии». Об этом в пятницу, 25 января, сообщает Le Figaro.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Как уточняют журналисты, 24 января мигранты решили «захватить» школу, которая пустует вот уже два года, из-за того, что чувствовали себя обделенными по итогам кампании по предоставлению убежища мигрантам осенью 2020 года. Мигранты забаррикадировались в школе, но через час их вывела оттуда полиция.

В первой половине дня 25 января в мэрии Парижа сообщили о предоставлении мигрантам для проживания «двух гимназий», поскольку начальная школа «не отапливается и не достаточно защищена с точки зрения безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января председатель французского Сената Жерар Ларше призвал «перепробовать» другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям».