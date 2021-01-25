Цхинвал, , 13:03 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов потребовал созвать внеочередное заседание парламента. Об этом 25 января сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что Бибилов направил соответствующее письмо спикеру парламента страны Алану Тадтаеву.

«В связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в Республике Южная Осетия, руководствуясь пунктом 15 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия, требую созыва 27 января 2021 года внеочередного заседания Парламента Республики Южная Осетия», — процитировали в пресс-службе письмо главы государства.

Как рассказала журналистам пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гассиева, Бибилов планирует в ходе встречи с депутатами прийти к компромиссу, чтобы найти выход из политического кризиса, сложившегося в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца августа в Цхинвале прошли несколько стихийных акций протеста, поводом для которых стало известие о смерти находившегося под арестом Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на министра внутренних дел Южной Осетии.

Протесты поддержали депутаты парламента от оппозиционных партий. Они потребовали отставки генпрокурора страны Урузмага Джагаева, заявляя, что он якобы препятствует расследованию. После этого 17 депутатов подписали обращение, в котором объявили о бойкоте парламента, пока не будет уволен Джагаев. Из-за отсутствия кворума в парламенте не был принят государственный бюджет Южной Осетии на 2021 год.

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