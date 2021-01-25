Киев, , 13:05 — REGNUM Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден легко найдут общий язык. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января в эфире телеканала «Украина 24».

Джо Байден на Украине в 2009 году

«Я абсолютно убеждён, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык», — сказал министр.

Он объяснил, что перед обоими лидерами стоит общая задача — примирение различных частей общества.

«У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает, и всё будет нормально», — подытожил Кулеба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко заявил, что задействует «свои каналы» для организации разговора между президентами США и Украины.

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