Ереван, , 12:56 — REGNUM США сыграли большую роль в мирном урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном, говорится в поздравительном послании секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна по случаю назначения советником президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

В послании указано, что Армения считает очень важными двусторонние отношения с США. Григорян выразил уверенность, что усилия американской стороны сыграют эффективную роль в установлении всеобщей стабильности и безопасности в регионе.

«Мы также высоко оцениваем роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в мирном урегулировании карабахского конфликта и окончательном определении статуса Нагорного Карабаха», — подчеркнул Григорян.

Секретарь Совбеза Армении отметил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с Салливаном расширение двустороннего партнёрства.

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