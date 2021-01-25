Бишкек, , 12:44 — REGNUM Международные доноры прекратили выделять Киргизии деньги на борьбу с пандемией коронавируса и согласны возобновить финансирование только после финансового отчета правительства. Об этом на заседании парламента заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева, передает «24.kg»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Высокопоставленная чиновница подтвердила, что киргизстанским властям пообещали выделить еще $350 млн (26 млрд рублей), но только после того, как они отчитаются за ранее полученную помощь на сумму $343 млн (25,5 млрд рублей).

«Поэтому создана межведомственная комиссия, которая проверяет распределение гуманитарной помощи», — резюмировала вице-премьер.

Читайте также: В Киргизии разворовали часть гуманитарной помощи во время пандемии