Брюссель, , 12:34 — REGNUM Включение «вопроса об аресте Навального» в повестку совещания глав МИД стран ЕС выглядит логично, если взглянуть на это с точки зрения использования блогера его западными кураторами для дестабилизации ситуации в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 января.

Как сообщалось ранее, главными темами заседания совета министров иностранных дел стран ЕС должны стать арест Навального и отношения Евросоюза с США при Джозефе Байдене.

« Повестка дня совещания министров иностранных дел стран Евросоюза показательна. В ней, в частности, фигурирует вопрос об «аресте Навального», причём на одном из первых мест, рядом с вопросом об отношениях с США. Вы можете себе представить, чтобы на высоком внешнеполитическом совещании в Москве, будь то наших ведомств или на уровне ОДКБ, обсуждался бы арест, скажем, во Франции одного из лидеров «Желтых жилетов»? Или арест в Великобритании шотландского сепаратиста? Нет, это невозможно. Более того, такое объявление выглядело бы глупо.

Вот так же глупо это выглядит и в повестке дня саммита ЕС, пока это остаётся вопросом «об аресте Навального» — в конце концов, по поводу того, что он был арестован в соответствии с законом, сомнений нет и быть не может. Но вся эта тема приобретает другое звучание, как только мы посмотрим на неё с точки зрения использования Навального его западными кураторами для дестабилизации положения в нашей стране. Представленный в выходные общественности разбор его фильма о «дворце Путина», в том числе с точки зрения его языка, показавший, что текст фильма является переводом с английского, говорит в пользу именно такого взгляда.