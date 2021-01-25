Минск, , 12:29 — REGNUM В настоящее время в Белоруссии все готово для того, чтобы ввести биометрические паспорта. Об этом 25 января сообщил в ходе совещания белорусский президент Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БелТА.

«Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта», — сказал он.

При этом белорусский лидер отметил, что ему доложили, что биометрические паспорта позволят осуществить толчок к развитию электронных услуг, сократить время на совершение ряда процедур и повысить защищенность от подделок.

«То, что мы толкаем развитие электронных услуг, — хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, — глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января российский и белорусский министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей обсудили вопросы контроля над вооружениями.