Париж, , 12:28 — REGNUM Председатель французского Сената Жерар Ларше призвал «перепробовать» другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям». Об этом он сообщил в интервью Le Figaro.

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«Если другие решения не подействуют, мы не сможем избежать карантина. Но нужно перепробовать все меры. У повторного карантина будут очень серьезные гуманитарные последствия, в особенности, для молодых людей, которым сейчас все труднее и труднее», — заявил глава верхней палаты парламента Франции.

«Стойкость жителей Франции поражает, но бы должны быть очень осторожными, так как последствия могут оказаться драматическими», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 января глава Научного совета при правительства Франции Жан-Франсуа Дельфресси выступил за введение во Франции очередного, третьего, карантина из-за распространения новых вариантов COVID-19 по стране.

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