Москва, , 12:16 — REGNUM Государственная корпорация Роскосмос никогда не входила в экспертную группу, ведущую обсуждение перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом 25 января сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Как можно быть исключенным из какой-то «лунной группы», если мы туда никогда и не входили?!», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя появившиеся сообщения об исключении России из указанной группы.

Также глава Роскосмоса отметил, что Национальное космическое ведомство США (NASA) присылало несколько раз какие-то документы и проводило брифинг, однако, как подчеркнул Рогозин, российская сторона неоднократно заявляла, что готова принимать участие в проекте, где все участники будут на равных правах, приводя в пример принципы, на которых строится работа Международной космической станции (МКС).

«То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, это американский проект с ограниченным участие внешних партнёров. Нам это неинтересно», — добавил он.

Кроме того, глава Роскосмоса уточнил, что у России есть своя программа исследований Луны, которая начинается в этом году, а с 2028 планируется начать пилотируемую лунную программу.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Роскосмосе сообщили, что российская сторона готова к продолжению переговоров с США по вопросам освоения дальнего космоса, представляющим обоюдный интерес.