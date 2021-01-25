Сеул, , 12:50 — REGNUM Встреча по вопросам миротворчества ООН на уровне министров обороны и министров иностранных дел, которая должна была пройти в Южной Корее в апреле текущего года, перенесена на декабрь из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства и министерства обороны.

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По их словам, данное решение было принято 25 января в ходе заседания подготовительного комитета под председательством министра иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва и министром обороны страны Со Ука.

По словам главы МИД Южной Кореи, многие страны-члены ООН оценили решение о переносе мероприятия как «мудрый шаг». Она также отметила, что в случае успешного проведения встречи статус Южной Кореи на мировой арене в преддверии 30-летия со дня вступления в ООН лишь укрепится.

В свою очередь, министр обороны Южной Кореи Со Ук назвал запланированную встречу «редкой возможностью» для Сеула подчеркнуть свою роль в продвижении мира.