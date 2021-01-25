Канберра, , 12:17 — REGNUM Власти Австралии выделят 1 млрд австралийских долларов, что соответствует 770 млн долларов США, на создание нового военно-морского вооружения, в том числе ракет и торпед большой дальности. Об этом сообщает 25 января Reuters со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Министр обороны Линда Рейнолдс заявила, что австралийский военный флот должен в ближайшие десять лет получить современные противокорабельные ракетами большой дальности, ракеты класса «земля — воздух», торпелы и другое вооружение для поддержания контроля прибрежной акватории.

«Эти новые оборонительные возможности станут сдерживающим фактором, который обеспечит стабильность и безопасность в регионе», — подчеркнула министр.

Власти будут выделять средства в рамках программы модернизации военно-морских сил.