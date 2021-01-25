Ашхабад, , 11:56 — REGNUM Власти Туркмении планируют провести конкурс на исполнение известной туркменской песни среди иностранных певцов, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Какая именно песня будет исполняться не сообщается. Этот вопрос обсуждался 22 января на заседании правительства. Заместитель председателя правительства Туркмении по вопросам культуры и СМИ Мяхриджемал Маммедова представил план мероприятий по празднованию 30-летия независимости республики.

Вице-премьер добавил, что кроме песенного конкурса пройдет конкурс среди молодых дизайнеров из стран Туркестана. В мае также пройдет конкурс среди спортивных комментаторов.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов сказал, что конкурсы должны помочь выявить новые таланты и приобщить население к творчеству.

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