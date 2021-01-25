Париж, , 12:01 — REGNUM Глава региона О-де-Франс и бывший министр труда и здравоохранения Франции Ксавье Бертран в интервью телеканалу RTL раскритиковал президента страны Эммануэля Макрона за его слова о населении Франции как о «нации 66 миллионов обвинителей».

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"Жители Франции скорее жертвы, чем обвинители. Они жертвы пандемии коронавируса: кто-то потерял родных и близких, кто-то сам переболел, кто-то тяжело перенес самоизоляцию. Пожилые люди, молодые, студенты и не только переживают за свое будущее. Сегодня именно они — жертвы», — заявил Бертран.

«Я думаю, что президент Республики не совсем понимает, ка сегодня живут французы, а французы не понимают президента Республики», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января по итогам визита в крупный центр развития ядерных технологий, расположенный в коммуне Сакле департамента Эссон, Макрон заявил, что страна превратилась в «нацию 66 миллионов обвинителей», намекая на то, что не все граждане поддерживают политику правительства по борьбе с пандемией коронавируса.

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