Пекин, , 11:45 — REGNUM Китайская сторона настроена на поддержание мира и спокойствия на протяжении всей границы с Индией. Об этом 25 января в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

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Диплом также призвал индийскую сторону «работать в этом же направлении и избегать действий, способных привести к эскалации и осложнить ситуацию вдоль границы». Он также выразил надежду, что обе стороны предпримут всё необходимое для обеспечения мира и стабильности в приграничном районе.

Что касается столкновения между военнослужащими на китайско-индийской границе, о котором 25 января сообщил ряд СМИ, то Чжао Лицзянь заявил, что внешнеполитическое ведомство информацией и какими-либо сведениями по данному вопросу не располагает.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января стало известно о новом столкновении между военнослужащими пограничных войск Индии и Китая в Восточном Ладакхе. По данным индийской армии, китайские военнослужащие якобы предприняли попытку вторжения на территорию Индии в районе горного перевала Наку-Ла, поэтому индийская армия нанесла ответный удар. В результате инцидента пострадали 20 китайских и четыре индийских солдата.