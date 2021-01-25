Джакарта, , 11:44 — REGNUM Береговая охрана Индонезии захватила нефтяной танкер MT Horse под флагом Ирана и танкер MT Frea под флагом Панамы, сообщает Sindonews.

Два иностранных судна подозреваются в незаконных перевозках топлива в водах Индонезии.

Представитель береговой охраны Вишну Прамандита заявил, что два танкера были захвачены в водах у побережья Калимантана, а затем доставлены на остров Батам для дальнейшего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошел в районе автозаправочной станции (АЗС) в индонезийском городе Сурабая.

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