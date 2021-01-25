Вашингтон, , 11:40 — REGNUM Президент США Джозеф Байден готов к укреплению трансатлантических отношений, об этом он заявил в телефонной беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Разговор двух лидеров состоялся 24 января, Байден выразить желание укрепить двусторонние связи со «старейшим союзником» США.

«Президент Байден также подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантических отношений, в том числе через НАТО и партнерство Соединенных Штатов с Европейским союзом», — отметили в американской администрации.

Напомним, Байден вступил в должность главы США 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден и Макрон также договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией коронавируса в рамках ВОЗ и о совместной работе над «общими приоритетами во внешней политике».

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