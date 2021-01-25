Ашхабад, , 11:28 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов одобрил программу поддержки и развития физкультуры и спорта на 2021−2025 годы, сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Отмечается, что новая программа направлена на укрепление здоровья граждан Туркмении, борьбу с вредными привычками, профилактику заболеваний и дальнейшее развитие спорта.

Бердымухамедов поручил заместителю премьер-министра по науке и образованию, здравоохранению и спорту Мамметмырату Гелдиныязову популяризировать здоровый образ жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля 2020 года по распоряжению Гурбангулы Бердымухамедова в Туркмении прошли массовые спортивные и физкультурные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья.