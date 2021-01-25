Париж, , 11:13 — REGNUM Глава Научного совета при правительства Франции Жан-Франсуа Дельфресси выступил за введение во Франции очередного, третьего, карантина из-за распространения новых вариантов COVID-19 по стране. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BFM TV.

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«Это срочный вопрос. Чем быстрее мы примем решение, тем более эффективной и менее долговременной будет эта мера. В течение недели мы должны принять решение», — заявил эксперт.

Он также уточнил, что карантин следует ввести именно для борьбы с новыми вариантами коронавируса, которые «кардинально меняют санитарную ситуацию во Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee) в своем еженедельном отчете о смертности в стране сообщили, что с начала января 2021 года она находится на уровне конца октября 2020 года.

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