Москва, , 11:08 — REGNUM Запрос Кремля на управляемые политические пространства в регионах возрастает. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко, комментируя список лидеров и аутсайдеров по доверию среди губернаторов.

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«Показательно, что в списке регионов с низким доверием — два представителя ЛДПР и КПРФ. Власти опасаются, что эти губернаторы будут играть на ниве протеста в преддверии выборов в Госдуму.

В спике аутсайдеров Бату Хасиков, управленческие компетенции которого вызывают сомнение. Характерно, что в скором времени в Калмыкию приедет премьер. Очевидно, что ситуация в регионе требует новой надстройки управленческого механизма. Обвинения в адрес Валентина Коновалова в Хакасии стали уже очень распространенным. Однако реалии таковы, что критика в адрес главы республики в СМИ далеко не всегда означает его неэффективности. Поддержка у Коновалова в обществе есть, хотя, конечно, и провалы тоже. Присутствие в списке Александра Усса из Красноярского края обьясняется конфликтом с «Норникелем», который больно бьет по губернатору.