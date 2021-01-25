Подгорица, , 11:03 — REGNUM В Черногории есть кому поприветствовать премьер-министра Сербии Ану Брнабич, но вопрос в том, найдет ли она время приехать, заявил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич и заявил, что правительство Черногории не откажется от попыток нормализовать отношения с Сербией.

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что Брнабич не может поехать в Черногорию, потому что, как он заявил, что ее там никто не ждет.

«Найдет ли она время, чтобы приехать и поприветствовать всех, кто хотел бы увидеть ее в Черногории, ведь она премьер-министр братской и соседней Сербии», — сказал премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

По его словам, граждане Сербии и Черногории хотят нормализации отношений.

Он отметил, что приглашение по-прежнему открыто «для наших ближайших соседей, с которыми мы разделяем любовь и заботу о наших гражданах, независимо от того, живут ли они в Сербии или Черногории».