Станислав Тарасов, 25 января 2021, 12:26 — REGNUM Белый дом распространил сообщение о том, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с израильским коллегой Меиром Бен-Шабатом перспективы укрепления стратегического партнерства. При этом была достигнута договоренность, что диалог по этой проблематике будет продолжен «в ближайшие месяцы, основываясь на успехе соглашений о нормализации отношений, заключенных Израилем с ОАЭ, Бахрейном, Суданом и Марокко, включая также и тему Ирана». В то же время 12-й канал израильского телевидения сообщил, что в феврале Вашингтон намерен посетить с визитом глава «Моссад» Йоси Коэн. Он встретится с Байденом с целью «обсудить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)» и обозначить «ожидания еврейского государства в отношении любого пересмотра этого многостороннего соглашения 2015 года». Разговор обещан также и с новым директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху
Иван Шилов © ИА REGNUM

В Израиле, конечно, понимают, что грядут определенные коррективы в американской политике на Ближнем Востоке. Но какие именно? Вряд ли Байден отменит решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства США в Иерусалим или признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, хотя советники нового президента видят решение израильско-палестинского конфликта на основе создания двух государств. «Сделка века» Трампа хоть и включала в себя эту концепцию, однако сильно отличалась от того, каким виделось разрешение конфликта предыдущими американскими лидерами. Речь шла не о разделе территории по границам Израиля 1967 года, а о такой схеме, которая позволила бы Израилю аннексировать крупные участки Западного берега. Но при всей важности для еврейского государства этой проблематики понимания того, что Байден вернется к более беспристрастному подходу к израильско-палестинскому конфликту, который характеризовал администрацию Обамы, она для него сейчас вторична. Что касается заключенных коалиций между Израилем и некоторыми арабскими странами, то, по оценке израильских экспертов, они «пока не совсем устойчивы». Главное для Израиля сейчас — ядерная сделка с Ираном, чтобы не допустить возврата к ситуации, которую планировала администрация Обамы и чему яростно сопротивлялся Израиль.

Подписание ядерного соглашения. Лозанна. 2015
Подписание ядерного соглашения. Лозанна. 2015
Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres

Напомним, что один из смыслов ядерного соглашении по ядерной программе Ирана заключался в стремлении Обамы в обмен на отказ Тегерана от создания ядерного оружия снять с него санкции и постепенно вывести на уровень крупной региональной державы, способной противостоять усиливающему влиянию Турции. Теперь Израилю необходимо убедить США в том, что Обама допускал «гигантскую ошибку», и американцам необходимо предложить свое прочтение ситуации. Как пишет в этой связи израильское издание The Jerusalem Post, необходимо развеять миф о том, «что треугольник Турция — Иран — Россия обречен на крах из-за того, что исторически цели Османской, Персидской и Российской империй расходились, или из-за того, что они представляют собой суннитскую, шиитскую и христианскую страны» По мнению издания, «это неверное прочтение истории, и на самом деле они готовы работать вместе в борьбе против общих врагов на Западе».

«Недавно завершившаяся война между Азербайджаном и Арменией тоже была спланирована таким образом, — считает The Jerusalem Post, — чтобы Турция и Россия могли вступить в непосредственный контакт на юге Кавказа, уменьшить влияние Америки и поделить между собой этот регион. В соответствии с этим соглашением в Нагорный Карабах вошли российские миротворцы. Та война, к которой Турция подтолкнула Азербайджан, ознаменовала собой окончание вовлеченности Соединенных Штатов в дела Кавказа. Хотя Турция убеждала всех, что эта война была нужна для противостояния Ирану и России, на самом деле Анкара сотрудничала с Тегераном и Москвой». Для Израиля и США вряд ли Тегеран будет смещен с первого места в их списке проблем, вызывающих тревогу, вот только другие страны региона меньше озабочены иранцами, а теперь и Анкара лишает Израиль сна по ночам. То есть Байдену предлагается не решать в одностороннем порядке проблему ядерного соглашения с Ираном, а делать это в пакете с политикой в отношении Турции как союзника по НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в Баку
Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на параде в Баку
President.az

Уход Трампа из этого региона позволил сложиться сложному балансу сил, который Израиль рассчитывает существенным образом изменить. Но как? Бывший консул Израиля в Нью-Йорке, а сегодня кандидат в Кнессет от партии «Тиква Хадаша» Дани Даян отмечает, что Израилю непросто будет прощаться с «дипломатическим чудом для Государства Израиль», каким был Трамп. Но этот период закончился. Во втором эшелоне назначенцев Байдена немало тех, кто был лично причастен к подготовке и к подписанию ядерного соглашения с Ираном. По словам Даяна, в партии Байдена есть консенсус о необходимости возвращения к сделке, и «Израиль должен вести тихие, закулисные, дискретные переговоры, убеждая США не возвращаться к ней в ее нынешнем виде, делать так, чтобы соглашение оговаривало, что произойдет через десять лет, а не только через год». Но получится ли?

Ведь и сами США находятся в неустойчивом переходном периоде, и в такой ситуации региональным силам предоставлена уникальная возможность действовать в своих собственных интересах, пока другие центры ограничиваются лишь заявлениями и риторикой.