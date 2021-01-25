Семей, Казахстан, 25 января 2021, 10:47 — REGNUM Аким (глава) Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов назначил акимом (мэром) Семипалатинска Нурымбета Сактаганова, сообщили в акимате (администрации) региона.
Депутаты маслихата (представительного органа власти) Восточно-Казахстанской области единогласно поддержали кандидатуру Сактаганова. Ранее чиновник возглавлял Уланский район.
Нурымбет Сактаганов сменил на посту мэра Семипалатинска Ермака Салимова. Последний стал советником главы региона по жилищно-строительным вопросам.
Сактаганов родился в 1970 году в Южно-Казахстанской области КазССР. В разные годы работал в администрации президента, в министерстве экономики, министерстве труда и других ведомствах.