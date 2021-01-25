Париж, , 10:56 — REGNUM 26−27% жителей Франции готовы проголосовать в первом туре президентских выборов за лидера крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, в то время как нынешнего лидера страны Эммануэля Макрона готовы поддержать всего 23−24% участников исследования. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической компанией Harris Interactive 19−20 января.

В ходе исследования, проведенного Harris Interactive менее, чем за полтора года до начала выборов, было установлено, что за Ле Пен готовы проголосовать 26−27% из 1403 опрошенных, а за Макрона — 23−24%, в то время как в 2017 году, согласно опросу, осуществленному редакцией журнала L'Opinion, Ле Пен поддерживали всего 21%, а нынешнего главу государства — те же 24%.

За еще одного кандидата на пост президента, Ксавье Бертрана, выступают 16% опрошенных, за Валери Пекресс — 14%, за Жан-Люка Меланшона — 10−11%, за Янника Жадо — 7−8% и за Анн Идальго — 6−7%.