Берлин, , 10:41 — REGNUM Есть целый ряд вопросов, которые европейские страны не смогут решить без России. Это в частности изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем Востоке, разоружение. Об этом в интервью медиагруппе RND заявил немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

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Поэтому Платцек выступает за взаимопонимание с Россией. Он призывает к переосмыслению политики Берлина по отношению к Москве и большему пониманию Кремля.

Политик подчеркнул, что, отказываясь от сотрудничества с Россией, Европа может подтолкнуть её к дальнейшему сближению с Китаем.

«Мы всё больше и больше подталкиваем Россию к противостоянию и к Китаю. И если в Америке снова будет избран «не тот» президент, а такое может случиться, то мы, европейцы, вдруг окажемся очень одинокими в этом мире», — подчеркнул Платцек.

Кроме того, указал он, Россия является и остается второй по величине ядерной державой в мире.

«Мы — ближайшие соседи […] Между нами и Россией нет океана. И уже это само по себе является достаточным основанием, чтобы позаботиться о том, чтобы отношения снова улучшились», — уверен германский политик.

По его мнению, если европейские страны не начнут выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией, может случиться, что Европа останется без союзников. Маттиас Платцек также считает необходимым для Европы переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы, так как ограничения нанесли ущерб обеим сторонам и привели к ухудшению политических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала вести диалог с Россией с позиции силы. Она подчеркнула, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики, и так должно остаться в будущем».

При этом в бундестаге придерживаются противоположного мнения. Так, глава комитета по энергетике германского парламента Клаус Эрнст уверен, что Германия должна сотрудничать с Россией и отказаться от тезиса о «диалоге с позиции силы», и вместо этого нужно проводить цивилизованные дебаты. Он также заявил, что решение о европейских санкциях в отношении РФ было неправильным.