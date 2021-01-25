Киев, , 10:43 — REGNUM Проблемы «возвращения» Донбасса и Крыма должны решаться порознь. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января в эфире телеканала «Украина 24».

«Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котёл, то всё слишком усложнится, и станет ещё сложнее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть», — сказал он.

Министр добавил, что ситуация на обеих территориях имеет юридические различия.

«Поэтому здесь не надо всё смешивать», — подчеркнул министр.

Напомним, Украина утратила Крым и Донбасс в 2014 году после того, как в Киеве произошёл государственный переворот. Жители Крыма, пользуясь автономным статусом полуострова, смогли провести референдум и воссоединиться с Россией, а против Донбасса Киев начал вооружённую карательную операцию, которая продолжается до сих пор.

Украина продолжает считать Крым и Донбасс своей территорией.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук изъявил желание посетить Крым. Власти полуострова поддержали политика, заявив о готовности его принять.

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