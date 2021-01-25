Токио, , 10:42 — REGNUM Япония может разместить военные амфибийные подразделения на базе морской пехоты США Кэмп-Шваб на острове Окинава в соответствии с секретной договорённостью Токио и Вашингтона от 2015 года. Об этом сообщает 25 января японское агентство Kyodo.

Штатские сотрудники японского министерства обороны, как отмечается в публикации, не знали о соглашении. Это противоречит принципам гражданского контроля, которые действуют в Японии. План по размещению амфибийных подразделений реализован не был, но в Силах самообороны Японии от него не отказались.

И США, и Япония полагают, что американская база на северо-востоке Окинавы — самое подходящее место для подразделения, подобного морской пехоте США. Военные обеих стран могли бы чаще тренироваться вместе, кроме того, подразделения на Окинаве выгодны Японии в контексте территориального спора с КНР вокруг островов в Восточно-Китайском море.

Напомним, весной 2018 года в Японии были созданы мобильные амфибийные силы, включающие в настоящее время почти 1,3 тыс. бойцов.