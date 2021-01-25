Париж, , 10:30 — REGNUM Лидер Франции Эммануэль Макрон позвонил своему алжирскому коллеге Абдельмаджиду Теббуну, проходящему лечение в Германии от последствий коронавируса, чтобы обсудить текущие международные проблемы. Об этом сообщается в коммюнике администрации главы Алжира, опубликованном на своем официальном сайте.

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Как говорится в коммюнике, Макрон поздравил Теббуна с «постепенным выздоровлением» и выразил «решимость по возвращении президента (Алжира — прим. ИА REGNUM) в свою страну снова работать вместе над проблемами, представляющими взаимный интерес, в частности над экономическими, региональными вопросами и вопросами исторической памяти».

Под «вопросами исторической памяти» авторы коммюнике подразумевают восприятие обеими странами последствий колонизации Францией Алжира.

Напомним, 20 января в администрации президента Франции сообщили о том, что Эммануэль Макрон не собирается «ни выражать сожаление, ни приносить извинения« за колонизацию Францией Алжира в 1848 — 1962 годах.

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