Ватикан, , 10:16 — REGNUM Посол Индонезии при Святейшем престоле Ватикана Лаврентий Амрих Джинангкунг заявил, что журналисты должны участвовать в укреплении чувства единства в разгар пандемии, сообщает Antara.

«Все должны объединиться, чтобы посвятить внимание, энергию и мысли преодолению пандемии и ее последствий во всех сферах», — заявил посол Индонезии относительно деятельности индонезийской ассоциации католических журналистов.

Борьба с COVID-19 в Индонезии, вакцинация и другие проблемы показывают, насколько необходимо распространять позитивные настроения в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор столицы Индонезии Джакарты продлил действие антиковидных мер до 8 февраля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Индонезии продлили действие антиковидных мер