Тбилиси, , 10:19 — REGNUM Все возможности для переговоров между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиционных партий в Грузии «исчерпаны», и следующим шагом будет «мирная революция». Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», сделала 24 января перед журналистами один из лидеров партии «Единое национальное движение» Хатия Деканоидзе.

«Я готовлюсь к мирной революции во всех ее формах. Мирная революция — это такая революция, в которой мы мирно примем власть от правящей партии, посредством выборов, с большим настроем, акциями протеста», — сказала Деканоидзе.

Она добавила, что вопросы морали и политкорректности в Грузии стали уже «неуместными» из-за действий властей.

О том, что в Грузии нужно «менять власть» революционным путем также заявил лидер партии «Гирчи — Больше свободы» Зураб Джапаридзе. Он также отметил, что выступает за «мирные» протесты.

Напомним, партия «Единое национальное движение» пришла к власти в Грузии в 2003 году в результате переворота, которому дали название «революция роз».

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