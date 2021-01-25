Бишкек, , 10:06 — REGNUM Первый зарубежный визит избранного президента Киргизии Садыра Жапарова состоится в Россию. Об этом 25 января заявил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства республики Равшан Сабиров, выступая в парламенте.

Вице-премьер не уточнил дату готовящегося визита. «Первый визит нового президента планируется в Россию», — сказал Сабиров. Инаугурация Жапарова запланирована на 28 января.

Напомним, 11 января министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что визит Садыра Жапарова в Россию зависит от российской стороны. «По срокам мы пока не определились, это будет зависеть от наших российских друзей», — сказал глава МИД.

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