Станислав Стремидловский,
25 января 2021, 10:54 — REGNUM
Папа Римский Франциск обратился с посланием на 55-й Всемирный день социальных коммуникаций, передает Vatican News (Ватикан). Ссылаясь на реалии сегодняшнего дня, понтифик отмечает, что есть риск говорить о пандемии, как бы используя «двойную бухгалтерию», то есть обращая внимание только на мир богатых. Достаточно посмотреть, какая информация дается о лечении, о вакцинации. Самые бедные народы исключены из этой коммуникации, и никто не рассказывает о том, как ожидают лечения жители бедных селений в Азии, Африке или в Латинской Америке. Затем Франциск рассуждает о преимуществах и ловушках интернета, и в частности социальных сетей. С одной стороны, пишет он, интернет «приумножает возможности повествования и общения посредством непрерывного потока образов и свидетельств. Благодаря интернету мы можем узнать о событиях, которые упускают из виду традиционные СМИ, можем внести наш гражданский вклад, поделиться своим свидетельством, рассказать о том, что происходит у нас на глазах. С другой стороны, в социальных сетях есть риск непроверенной информации. Все мы знаем, как можно манипулировать новостями и даже изображениями, причем по разным причинам, иногда «просто из-за нарциссизма», замечает папа. Это не значит, что мы должны демонизировать эти средства коммуникации: необходимо научиться рассудительно и ответственно относиться к распространению сообщений, к информации, которую мы предлагаем, проверять правдивость новостей и выявлять фейковые новости. В любом случае, отмечает понтифик, в коммуникации ничем нельзя заменить личное общение.
Проблема национального примирения будет самой сложной задачей в США, особенно на первом этапе президентства Джо Байдена, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Кое-то заметил, что никогда прежде администрация не была такой «многорасовой», начиная с вице-президента Камалы Харрис. Наряду с внутренней темой «исцеления» американского общества существует еще одна вещь, на которую обращает внимание международное сообщество. По прошествии лет, часто отмеченных односторонними решениями или двусторонними соглашениями, появляются большие надежды на «возврат» к многосторонности и возобновление доверительных отношений с международными организациями, начиная с ООН. Некоторые шаги в этом направлении уже были объявлены новой администрацией в последние дни, например, США возвращаются в Парижское соглашение по климату. Этот выбор совпадает с видением папы Франциска общей опеки над нашей планетой, выраженным, в частности, в энциклике Laudato si' («Хвала Тебе»).
Байден призывает к единству, но Католическая церковь разделена, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Примечательно послание папы Франциска второму католическому президенту в истории Соединенных Штатов: «Я молюсь, чтобы ваши решения руководствовались заботой о построении общества, отмеченного подлинной справедливостью и свободой, а также неизменным уважением достоинства каждого человека, особенно бедных, уязвимых и тех, кто не имеет права голоса». Однако иначе выглядит послание Байдену, отправленное от имени главы Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископа Лос-Анджелеса Хосе Гомеса. В нём содержатся критические замечания в адрес нового президента, которого упрекают в том, что он пообещал проводить политику продвижения «морального зла», угрожающую «человеческой жизни и достоинству» и связанную с вопросами «абортов, контрацепции, брака и пола». Чикагский кардинал Блэз Купич дал быстрый ответ, назвав заявление USCCB «непродуманным». Он отметил, что оно стало «неожиданностью» для епископов, многие из которых получили его всего за несколько часов до публикации в прессе. Ньюаркский кардинал Джозеф Тобин выразил доверие Байдену, призвав всех дать новому президенту шанс, не «использовать резкие слова» и «не разрывать общение» с ним только потому, что есть расхождения «по определенным вопросам». Остальные епископы в своих посланиях встали на сторону Гомеса или предпочли сохранить нейтралитет.
Американские католики должны сплотиться вокруг архиепископа Гомеса и напомнить Байдену, что похвальные цели достижения единства и национального примирения достижимы лишь в том случае, если он готов умерить свой собственный политический экстремизм в таких важнейших областях, как защита жизни, сексуальность и религиозная свобода, заявляет в редакционной статье National Catholic Register (Айрондэйл, США). Обещанные Байденом реформы по этим направлениям наносят ущерб общему благу, и если он их реализует, то это приведет к нарушениям религиозных прав католиков и других верующих, чья вера говорит о святости человеческой жизни и непреложных истинах человеческой сексуальности. Архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес был вынужден обратить внимание на эти недостатки в послании, которое он опубликовал в качестве президента Конференции католических епископов США в день инаугурации Байдена. В нём он подчеркнул, что епископы действуют как пастыри, а не политики, указывая на недостатки намерений нового президента, называющего себя католиком.
National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) называет вступление Байдена в должность «самой католической инаугурацией в истории». Изданию очень понравилась речь нового президента, в которой он призвал к национальному единству. Как считает автор публикации, руководство Конференции католического епископата США в этой ситуации решило присоединиться к тем, кто не желает «объединиться». Он критикует архиепископа Гомеса, который в своем послании сказал, что с нетерпением ждет работы с Байденом, его администрацией и новым Конгрессом. Это ложь, «как объяснил мне вчера вечером один епископ, послание является атакой на папу Франциска, который ясно дал понять, что хочет на деле работать с новой администрацией». Как полагает автор публикации, руководство USCCB «сводит с ума осознание того, что Байден сделал за 24 часа больше, чтобы американский народ понял, что Католическая церковь может быть силой добра в нашей стране, чем епископская конференция сделала за 10 лет». А «Гомес, похоже, застрял в сценарии «Опус Деи».
America (Нью-Йорк, США) побеседовала с теологом Массимо Фаджоли на тему, как католическая вера Байдена повлияет на его отношения с папой Франциском и американскими епископами. По его мнению, сегодня в США важно не просто быть католиком, протестантом или православным, а каким именно католиком, протестантом или православным. Это то, с чем придется иметь дело Байдену и с чем первому католического президенту Джону Кеннеди никогда не приходилось иметь дело. Однако, в отличие от времен Кеннеди, сейчас между Белым домом и Ватиканом есть почва для обретения хороших отношений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Дело в том, что сегодня угроза демократии и стабильности настолько серьезна, что все долгосрочные различия будут на время отложены в сторону. И у Байдена, и у Ватикана есть проблемы с американскими епископами, это серьезная проблема. Они понимают друг друга, потому что с этими американскими епископами стало невозможно иметь дело, как папе Римскому, так и католическому президенту. Конечно, есть небольшая группа клириков, дружелюбно настроенная к новой администрации — вашингтонский кардинал Уилтон Грегори, кардинал Купич, кардинал Тобин, епископ Сан-Диего Роберт Макэлрой. Они сыграют важную роль. Но быстрого разворота американских епископов в ближайшие несколько недель или месяцев не будет.
Байдена просят отменить экономические санкции против сирийского народа, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Соответствующее письмо новому президенту США направили патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий Афрем II, патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Иосиф III, патриарх Мелькитской греко-католической церкви Иосиф I Абси и генеральный секретарь Ближневосточного Совета церквей Мишелем Абс. Поздравив Байдена с началом президентского срока, патриархи просят дать его «срочный ответ» на серьезный гуманитарный кризис, поразивший Сирию. В письме цитируется отчет специального докладчика ООН Алены Духан, которая констатирует, что санкции «усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии, особенно в ходе пандемии коронавируса, блокируя выделение помощи, торговлю и инвестиции, необходимые для функционирования системы здравоохранения и экономики страны». Патриархи отмечают, что санкции стали «коллективным наказанием гражданского населения в Сирии». Байдена просят помочь сирийцам в условиях гуманитарного кризиса, который угрожает спровоцировать новую волну нестабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, выполнив рекомендации специального докладчика ООН.
Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставляют в покое Сирию, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). В 2020 году было совершено 593 атаки, утверждают джихадисты. Конечно, возможно, что цифры несколько завышены в пропагандистских целях. Но использование заминированных автомобилей и камикадзе говорит о том, что нападает именно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики пользуются хаосом, который царит на севере Сирии в так называемых «освобожденных районах». При этом можно видеть, что щупальца джихадистов тянутся к городским районам, которые имеют решающее значение для выживания страны.
Китай ностальгирует по Дональду Трампу, «могильщику гегемонии США», утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Китайцы обвиняют Трампа в том, что он поставил китайско-американские отношения на грань новой холодной войны. Однако неспособность бывшего президента объединиться с азиатскими партнерами подорвала его усилия по сдерживанию Китая. Всё это подтверждается решениями Европейского союза и Японии — двух исторических союзников Вашингтона — подписать важные торговые соглашения с Пекином. Как отмечают некоторые китайские эксперты, Джо Байден может представлять большую опасность для Китая. Он продолжит курс Трампа на противодействие Пекину, но его намерение восстановить сотрудничество с союзниками придаст этим усилиям большую содержательность. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в послании Байдену и вице-президенту Камале Харрис (индийского происхождения) подчеркнул желание активизировать двустороннее сотрудничество, основанное на общих ценностях. Это включает противодействие геополитическому продвижению Китая. Китайскому руководству несколько повезло в том, что оппозиция ему — во главе с США — расколота. Сеул не намерен принимать чью-либо сторону в споре между Вашингтоном и Пекином. Президент Южной Кореи заявил, что отношения с двумя державами имеют «равное» значение. Эту мантру повторяют и страны Юго-Восточной Азии. Наблюдатели считают, что следующее десятилетие станет решающим в конкурентной борьбе между США и Китаем. Пекин может почувствовать себя достаточно сильным, чтобы начать атаку, например, выбрав ее плацдармом Тайвань. Байдену придется вложить много ресурсов в Восточную Азию, одновременно пытаясь нейтрализовать другие важные регионы, такие как Ближний Восток. Подписанный им указ об отмене запрета Трампа на въезд в США граждан семи мусульманских стран, похоже, именно об этом.
Выдвинутый Байденом на пост госсекретаря США Энтони Блинкен разделяет мнение своего предшественника Майка Помпео о том, что «Коммунистическая партия Китая проводит геноцид против уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Я тоже так считаю», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма в ходе встречи с членами сенатского комитета по международным отношениям. Блинкен заявил, что серьезность и масштабы «зверств, совершенных в Синьцзяне против преимущественно уйгуров-мусульман и других лиц, достигли уровня геноцида».
Байдену, несомненно, придется определять свою политику в отношении Китая быстрее, чем ожидалось, сообщает La Croix (Париж, Франция). На данный момент его администрация сделала очевидный выбор в пользу жесткости с Пекином. Однако сам Байден обещает дипломатию, противоположную одностороннему подходу Трампа. Пытаясь сдержать рост влияния Китая, новая администрация будет стремиться создать «общий фронт», укрепляя сеть региональных альянсов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Столкнувшись с этой новой ситуацией, китайское правительство одновременно призывает Вашингтон к более тесному сотрудничеству между двумя странами и распространяет «теории заговора», связывающие американскую военную лабораторию с коронавирусом. Передовая статья, опубликованная 17 января китайским таблоидом Global Times, призвала Байдена активно рассмотреть возможность отмены решений, принятых предыдущей администрацией в ходе недавней внезапной атаки. Однако нет уверенности в том, что Пекину пойдут навстречу, когда двухпартийный консенсус в Вашингтоне определит его как стратегического соперника номер один.
Глава российской дипломатии выступил с критикой константинопольского патриарха Варфоломея, утверждает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Миссия Варфоломея, похоже, состоит в том, чтобы утаить влияние Православной церкви в современном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве, на которой были представлены достижения российской дипломатии в прошлом году. Лавров заявил, что, судя по всему, константинопольский патриарх выполняет какую-то миссию, которую ему доверили США.
В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».