25 января 2021 | Время чтения 12 мин

Станислав Стремидловский, , 10:54 — REGNUM



Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск обратился с посланием на 55-й Всемирный день социальных коммуникаций, передает Vatican News (Ватикан). Ссылаясь на реалии сегодняшнего дня, понтифик отмечает, что есть риск говорить о пандемии, как бы используя «двойную бухгалтерию», то есть обращая внимание только на мир богатых. Достаточно посмотреть, какая информация дается о лечении, о вакцинации. Самые бедные народы исключены из этой коммуникации, и никто не рассказывает о том, как ожидают лечения жители бедных селений в Азии, Африке или в Латинской Америке. Затем Франциск рассуждает о преимуществах и ловушках интернета, и в частности социальных сетей. С одной стороны, пишет он, интернет «приумножает возможности повествования и общения посредством непрерывного потока образов и свидетельств. Благодаря интернету мы можем узнать о событиях, которые упускают из виду традиционные СМИ, можем внести наш гражданский вклад, поделиться своим свидетельством, рассказать о том, что происходит у нас на глазах. С другой стороны, в социальных сетях есть риск непроверенной информации. Все мы знаем, как можно манипулировать новостями и даже изображениями, причем по разным причинам, иногда «просто из-за нарциссизма», замечает папа. Это не значит, что мы должны демонизировать эти средства коммуникации: необходимо научиться рассудительно и ответственно относиться к распространению сообщений, к информации, которую мы предлагаем, проверять правдивость новостей и выявлять фейковые новости. В любом случае, отмечает понтифик, в коммуникации ничем нельзя заменить личное общение.

Проблема национального примирения будет самой сложной задачей в США, особенно на первом этапе президентства Джо Байдена, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). Кое-то заметил, что никогда прежде администрация не была такой «многорасовой», начиная с вице-президента Камалы Харрис. Наряду с внутренней темой «исцеления» американского общества существует еще одна вещь, на которую обращает внимание международное сообщество. По прошествии лет, часто отмеченных односторонними решениями или двусторонними соглашениями, появляются большие надежды на «возврат» к многосторонности и возобновление доверительных отношений с международными организациями, начиная с ООН. Некоторые шаги в этом направлении уже были объявлены новой администрацией в последние дни, например, США возвращаются в Парижское соглашение по климату. Этот выбор совпадает с видением папы Франциска общей опеки над нашей планетой, выраженным, в частности, в энциклике Laudato si' («Хвала Тебе»).

Джо Байден и Камала Харрис

Байден призывает к единству, но Католическая церковь разделена, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Примечательно послание папы Франциска второму католическому президенту в истории Соединенных Штатов: «Я молюсь, чтобы ваши решения руководствовались заботой о построении общества, отмеченного подлинной справедливостью и свободой, а также неизменным уважением достоинства каждого человека, особенно бедных, уязвимых и тех, кто не имеет права голоса». Однако иначе выглядит послание Байдену, отправленное от имени главы Конференции католического епископата США (USCCB) архиепископа Лос-Анджелеса Хосе Гомеса. В нём содержатся критические замечания в адрес нового президента, которого упрекают в том, что он пообещал проводить политику продвижения «морального зла», угрожающую «человеческой жизни и достоинству» и связанную с вопросами «абортов, контрацепции, брака и пола». Чикагский кардинал Блэз Купич дал быстрый ответ, назвав заявление USCCB «непродуманным». Он отметил, что оно стало «неожиданностью» для епископов, многие из которых получили его всего за несколько часов до публикации в прессе. Ньюаркский кардинал Джозеф Тобин выразил доверие Байдену, призвав всех дать новому президенту шанс, не «использовать резкие слова» и «не разрывать общение» с ним только потому, что есть расхождения «по определенным вопросам». Остальные епископы в своих посланиях встали на сторону Гомеса или предпочли сохранить нейтралитет.

Американские католики должны сплотиться вокруг архиепископа Гомеса и напомнить Байдену, что похвальные цели достижения единства и национального примирения достижимы лишь в том случае, если он готов умерить свой собственный политический экстремизм в таких важнейших областях, как защита жизни, сексуальность и религиозная свобода, заявляет в редакционной статье National Catholic Register (Айрондэйл, США). Обещанные Байденом реформы по этим направлениям наносят ущерб общему благу, и если он их реализует, то это приведет к нарушениям религиозных прав католиков и других верующих, чья вера говорит о святости человеческой жизни и непреложных истинах человеческой сексуальности. Архиепископ Лос-Анджелеса Хосе Гомес был вынужден обратить внимание на эти недостатки в послании, которое он опубликовал в качестве президента Конференции католических епископов США в день инаугурации Байдена. В нём он подчеркнул, что епископы действуют как пастыри, а не политики, указывая на недостатки намерений нового президента, называющего себя католиком.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) называет вступление Байдена в должность «самой католической инаугурацией в истории». Изданию очень понравилась речь нового президента, в которой он призвал к национальному единству. Как считает автор публикации, руководство Конференции католического епископата США в этой ситуации решило присоединиться к тем, кто не желает «объединиться». Он критикует архиепископа Гомеса, который в своем послании сказал, что с нетерпением ждет работы с Байденом, его администрацией и новым Конгрессом. Это ложь, «как объяснил мне вчера вечером один епископ, послание является атакой на папу Франциска, который ясно дал понять, что хочет на деле работать с новой администрацией». Как полагает автор публикации, руководство USCCB «сводит с ума осознание того, что Байден сделал за 24 часа больше, чтобы американский народ понял, что Католическая церковь может быть силой добра в нашей стране, чем епископская конференция сделала за 10 лет». А «Гомес, похоже, застрял в сценарии «Опус Деи».

Архиепископ Гомес Alec Dionne

America (Нью-Йорк, США) побеседовала с теологом Массимо Фаджоли на тему, как католическая вера Байдена повлияет на его отношения с папой Франциском и американскими епископами. По его мнению, сегодня в США важно не просто быть католиком, протестантом или православным, а каким именно католиком, протестантом или православным. Это то, с чем придется иметь дело Байдену и с чем первому католического президенту Джону Кеннеди никогда не приходилось иметь дело. Однако, в отличие от времен Кеннеди, сейчас между Белым домом и Ватиканом есть почва для обретения хороших отношений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Дело в том, что сегодня угроза демократии и стабильности настолько серьезна, что все долгосрочные различия будут на время отложены в сторону. И у Байдена, и у Ватикана есть проблемы с американскими епископами, это серьезная проблема. Они понимают друг друга, потому что с этими американскими епископами стало невозможно иметь дело, как папе Римскому, так и католическому президенту. Конечно, есть небольшая группа клириков, дружелюбно настроенная к новой администрации — вашингтонский кардинал Уилтон Грегори, кардинал Купич, кардинал Тобин, епископ Сан-Диего Роберт Макэлрой. Они сыграют важную роль. Но быстрого разворота американских епископов в ближайшие несколько недель или месяцев не будет.

Байдена просят отменить экономические санкции против сирийского народа, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Соответствующее письмо новому президенту США направили патриарх Антиохийский и всего Востока Игнатий Афрем II, патриарх Сирийской католической церкви Игнатий Иосиф III, патриарх Мелькитской греко-католической церкви Иосиф I Абси и генеральный секретарь Ближневосточного Совета церквей Мишелем Абс. Поздравив Байдена с началом президентского срока, патриархи просят дать его «срочный ответ» на серьезный гуманитарный кризис, поразивший Сирию. В письме цитируется отчет специального докладчика ООН Алены Духан, которая констатирует, что санкции «усугубляют и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии, особенно в ходе пандемии коронавируса, блокируя выделение помощи, торговлю и инвестиции, необходимые для функционирования системы здравоохранения и экономики страны». Патриархи отмечают, что санкции стали «коллективным наказанием гражданского населения в Сирии». Байдена просят помочь сирийцам в условиях гуманитарного кризиса, который угрожает спровоцировать новую волну нестабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, выполнив рекомендации специального докладчика ООН.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не оставляют в покое Сирию, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). В 2020 году было совершено 593 атаки, утверждают джихадисты. Конечно, возможно, что цифры несколько завышены в пропагандистских целях. Но использование заминированных автомобилей и камикадзе говорит о том, что нападает именно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Боевики пользуются хаосом, который царит на севере Сирии в так называемых «освобожденных районах». При этом можно видеть, что щупальца джихадистов тянутся к городским районам, которые имеют решающее значение для выживания страны.

Сирийские демократические силы монтируют пограничные укрепления на севере Сирии под наблюдением американских солдат, 22 августа 2019

Китай ностальгирует по Дональду Трампу, «могильщику гегемонии США», утверждает AsiaNews (Рим, Италия). Китайцы обвиняют Трампа в том, что он поставил китайско-американские отношения на грань новой холодной войны. Однако неспособность бывшего президента объединиться с азиатскими партнерами подорвала его усилия по сдерживанию Китая. Всё это подтверждается решениями Европейского союза и Японии — двух исторических союзников Вашингтона — подписать важные торговые соглашения с Пекином. Как отмечают некоторые китайские эксперты, Джо Байден может представлять большую опасность для Китая. Он продолжит курс Трампа на противодействие Пекину, но его намерение восстановить сотрудничество с союзниками придаст этим усилиям большую содержательность. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в послании Байдену и вице-президенту Камале Харрис (индийского происхождения) подчеркнул желание активизировать двустороннее сотрудничество, основанное на общих ценностях. Это включает противодействие геополитическому продвижению Китая. Китайскому руководству несколько повезло в том, что оппозиция ему — во главе с США — расколота. Сеул не намерен принимать чью-либо сторону в споре между Вашингтоном и Пекином. Президент Южной Кореи заявил, что отношения с двумя державами имеют «равное» значение. Эту мантру повторяют и страны Юго-Восточной Азии. Наблюдатели считают, что следующее десятилетие станет решающим в конкурентной борьбе между США и Китаем. Пекин может почувствовать себя достаточно сильным, чтобы начать атаку, например, выбрав ее плацдармом Тайвань. Байдену придется вложить много ресурсов в Восточную Азию, одновременно пытаясь нейтрализовать другие важные регионы, такие как Ближний Восток. Подписанный им указ об отмене запрета Трампа на въезд в США граждан семи мусульманских стран, похоже, именно об этом.

Выдвинутый Байденом на пост госсекретаря США Энтони Блинкен разделяет мнение своего предшественника Майка Помпео о том, что «Коммунистическая партия Китая проводит геноцид против уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). «Я тоже так считаю», — сказал Блинкен, отвечая на вопрос сенатора Линдси Грэма в ходе встречи с членами сенатского комитета по международным отношениям. Блинкен заявил, что серьезность и масштабы «зверств, совершенных в Синьцзяне против преимущественно уйгуров-мусульман и других лиц, достигли уровня геноцида».

Байдену, несомненно, придется определять свою политику в отношении Китая быстрее, чем ожидалось, сообщает La Croix (Париж, Франция). На данный момент его администрация сделала очевидный выбор в пользу жесткости с Пекином. Однако сам Байден обещает дипломатию, противоположную одностороннему подходу Трампа. Пытаясь сдержать рост влияния Китая, новая администрация будет стремиться создать «общий фронт», укрепляя сеть региональных альянсов, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Столкнувшись с этой новой ситуацией, китайское правительство одновременно призывает Вашингтон к более тесному сотрудничеству между двумя странами и распространяет «теории заговора», связывающие американскую военную лабораторию с коронавирусом. Передовая статья, опубликованная 17 января китайским таблоидом Global Times, призвала Байдена активно рассмотреть возможность отмены решений, принятых предыдущей администрацией в ходе недавней внезапной атаки. Однако нет уверенности в том, что Пекину пойдут навстречу, когда двухпартийный консенсус в Вашингтоне определит его как стратегического соперника номер один.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Глава российской дипломатии выступил с критикой константинопольского патриарха Варфоломея, утверждает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Миссия Варфоломея, похоже, состоит в том, чтобы утаить влияние Православной церкви в современном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Москве, на которой были представлены достижения российской дипломатии в прошлом году. Лавров заявил, что, судя по всему, константинопольский патриарх выполняет какую-то миссию, которую ему доверили США.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».