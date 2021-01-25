Москва, , 10:12 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как ожидает Россия, в ближайшее время сертифицирует вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в опубликованном 25 января интервью ТАСС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Он рассказал, что российская сторона подала документы на преквалификацию вакцины и включение её в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL, Emergency Use Listing).

«С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал Небензя.

Дипломат добавил, что в мире наблюдается «вакцинная конкуренция». США понемногу стали признавать российскую вакцину, так как «разобрались со своей». Вопрос о применении «Спутника V» в рамках программ ООН можно обсуждать только после выдачи сертификата ВОЗ.

Читайте также: В ООН изучают предложение Путина по вакцине от COVID-19