Москва, 25 января 2021, 10:12 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как ожидает Россия, в ближайшее время сертифицирует вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил в опубликованном 25 января интервью ТАСС.
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Он рассказал, что российская сторона подала документы на преквалификацию вакцины и включение её в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL, Emergency Use Listing).
«С 22 января этого года в ВОЗ начался второй этап рассмотрения нашей заявки, так что, надеемся, в достаточно скором времени она будет сертифицирована», — сказал Небензя.
Дипломат добавил, что в мире наблюдается «вакцинная конкуренция». США понемногу стали признавать российскую вакцину, так как «разобрались со своей». Вопрос о применении «Спутника V» в рамках программ ООН можно обсуждать только после выдачи сертификата ВОЗ.
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