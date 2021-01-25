Эр-Рияд, , 09:58 — REGNUM Новым управляющим Центральным банком Саудовской Аравии королем страны Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом назначен Фахд аль-Мубарак, уже находившийся во главе Центробанка страны в период с 2011 по 2016 год. Об этом 25 января сообщает Саудовское агентство печати.

Уточняется, что занимавший до настоящего времени данный пост Ахмед Холейфи стал советником при королевском дворе в ранге министра.

При этом валютные резервы Саудовской Аравии на данный момент оцениваются в $453 млрд, в минувшем году ЦБ страны было предоставлено местным банкам $27 млрд для покрытия расходов по отсрочке ссуды для малых предприятий, которые пострадали от пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января стало известно, что в Азербайджане и Саудовской Аравии в ближайшее время могут начаться исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca.