Сеул, , 09:48 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук провел 24 января телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом сообщает Chosun Biz со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, представители двух стран подтвердили важность двустороннего военного альянса и договорились о тесном сотрудничестве в интересах его дальнейшего развития.

Известно, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Остин отметил, что союз Сеула и Вашингтона является опорой мира и стабильности в Северо-Восточной Азии, а также выразил надежду на укрепление альянса в будущем.

Представители двух стран отметили необходимость поддержания высокой боеготовности объединённых вооружённых сил, подтвердили важность сотрудничества в противостоянии будущим угрозам, а также договорились о проведении личной встречи в ближайшем будущем.