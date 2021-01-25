Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM Районы в Бурятии вновь начали отказываться от всенародных выборов глав. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, изменения в устав на этот раз приняты в Кижингинском районе.

22 января здесь состоялись публичные слушания по этому вопросу. Как отмечается, участники одобрили предложения по отмене прямых выборов единогласно.

Согласно проекту поправок, глава будет назначаться районным советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. В комиссию будут входить как депутаты райсовета, так и представители регионального правительства.

«Изменения в устав будут рассмотрены Советом депутатов Кижингинского района на сессии 5 февраля», — добавили в правительстве.

Напомним, районы начали отказываться от прямых выборов главы два года назад, в начале 2019 года. Как сообщало ИА REGNUM, инициатором нововведений стал глава региона Алексей Цыденов, который отмечал, что при всенародных выборах руководителем региона не всегда становится «оптимальный» кандидат.

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