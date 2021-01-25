Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Гражданам Венесуэлы, которые бежали из страны от гуманитарного кризиса, могут разрешить законно жить и работать в США в рамках временного защищенного статуса. Соответствующий законопроект сегодня, 15 января, намерен внести сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), сообщает газета Polotico со ссылкой на документ.

Читайте также: Пентагон: миграция из Венесуэлы сравнима с миграцией из Сирии

Издание отмечает, что эту инициативу поддерживает новая администрация президента США Джозефа Байдена, и это тот шаг, который бывший глава Белого дома Дональд Трамп так и не смог сделать.

«После четырех лет пустых обещаний и обмана никто не верил, что Дональд Трамп прозреет в свой последний день на посту президента, поэтому решил защитить сотни тысяч венесуэльцев, которых он загонял в тень», — пояснил Менендес.

Документ будет внесен менее чем через неделю после того, как бывший американский лидер Дональд Трамп в последний день нахождения в должности издал исполнительный указ о защите венесуэльцев от выдворения по программе принудительной депортации.

«Временный защищённый статус является законным иммиграционным статусом, в отличие от выдворения по программе принудительной депортации. Вот почему мы возобновляем нашу кампанию, чтобы фактически встать на сторону тех, кто бежит от страданий, вызванных политическим режимом Мадуро», — говорится в законопроекте.

Ранее по теме: Трамп может предоставить «защитный статус» для беженцев из Венесуэлы

Напомним, в последний день перед уходом с поста главы Белого дома Дональд Трамп издал документ, согласно которому вводится заперт на ближайшие полтора года депортировать из страны граждан Венесуэлы или людей без гражданства, которые перед тем как прибыть в США жили в Боливарианской Республике.