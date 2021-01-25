Вашингтон, 25 января 2021, 09:38 — REGNUM Гражданам Венесуэлы, которые бежали из страны от гуманитарного кризиса, могут разрешить законно жить и работать в США в рамках временного защищенного статуса. Соответствующий законопроект сегодня, 15 января, намерен внести сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), сообщает газета Polotico со ссылкой на документ.
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Издание отмечает, что эту инициативу поддерживает новая администрация президента США Джозефа Байдена, и это тот шаг, который бывший глава Белого дома Дональд Трамп так и не смог сделать.
Документ будет внесен менее чем через неделю после того, как бывший американский лидер Дональд Трамп в последний день нахождения в должности издал исполнительный указ о защите венесуэльцев от выдворения по программе принудительной депортации.
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Напомним, в последний день перед уходом с поста главы Белого дома Дональд Трамп издал документ, согласно которому вводится заперт на ближайшие полтора года депортировать из страны граждан Венесуэлы или людей без гражданства, которые перед тем как прибыть в США жили в Боливарианской Республике.