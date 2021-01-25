Варшава, , 09:24 — REGNUM Правительству Польши можно поставить отметку «4+» за борьбу с пандемией коронавируса. Об этом заявил 25 января президент Польши Анджей Дуда в интервью Sieci.

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По его мнению, нынешнее польское правительство «удачно справляется с глобальной угрозой». Польский президент сравнил текущий кризис с мировым экономическим кризисом 2008 года.

«Тогда тоже многие жители Польши стали беднее, кто-то потерял работу. Но тот состав правительства не оказал населению адекватной помощи. Теперь же правительством принято несколько финансовых щитов, благодаря чему ряд отраслей всё еще держатся на плаву. При этом нынешний кризис более затяжной и сложный, чем был в 2008 году», — заявил Дуда.

«Я не поставлю правительству высшую отметку, но по пятибалльной системе оно пока заслуживает «4+». Члены правительства подошли к нынешнему кризису гораздо более ответственно, чем их предшественники в 2008 году», — заключил Дуда.