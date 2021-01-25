Москва, , 09:04 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш имеет хорошие шансы на переизбрание на второй срок, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Конечно же, у нынешнего генсека хорошие шансы на переизбрание, но будут рассматриваться все представленные кандидатуры», — сказал Небензя в интервью ТАСС.

По его словам, с учётом того, что Гутерреш неплохо проявил себя на посту генсека, «трудно судить, много ли будет желающих конкурировать с ним».

Как сообщало ИА REGNUM, Гутерреш был выдвинут кандидатом на пост генсека ООН летом 2016 года, в октябре того же года Совбез ООН проголосовал за его кандидатуру. После этого Генассамблея ООН утвердила Гутерреша на пост генсека. С 1 января 2017 года он вступил в должность.