Москва, , 09:04 — REGNUM Соединённым Штатам и Ирану пока не удаётся достичь взаимного согласия по ядерной сделке. Стороны выдвигают взаимоисключающие условия для возвращения США Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

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«Стороны выдвигают, можно сказать, условия взаимоисключающие, — подчеркнул дипломат в интервью ТАСС. — Иранцы говорят о том, что они готовы рассмотреть этот вопрос, когда Соединённые Штаты полностью вернутся к выполнению своих обязательств, а Соединенные Штаты говорят ровно противоположное».

При этом Небензя указал на то, что на слушаниях в Конгрессе США кандидат на должность госсекретаря упомянул, что «новая администрация готова рассмотреть вопрос возвращения в СВПД по иранской ядерной программе»

«Вопрос в том, когда это будет, на каких условиях», — сказал постпред, подчеркнув заинтересованность России в том, чтобы СВПД «заработал в полную силу».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что новому руководству США для спасения договорённостей по ядерной программе Ирана придётся «проявить подлинную политическую волю» и отменить все введённые при 45-м президенте США Дональде Трампе в отношении Тегерана санкции. Если команда Джозефа Байдена сможет это сделать, США покажут, что «готовы быть настоящим партнёром в коллективных усилиях». При таком развитии событий, отмечает Зариф, Тегеран сможет тоже отменить все меры, принятые после выхода Вашингтона из ядерной сделки.