Тбилиси, , 09:06 — REGNUM В правящей партии «Грузинская мечта» разработали законопроект, который позволит депутатам от оппозиционных партий занимать посты заместителей спикера парламента и возглавлять парламентские комитеты, не имея своей фракции. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщил глава комитета по процедурным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили.

«Запланированные в регламенте изменения исходят из существующей в парламенте обстановки, чтобы у оппозиционных парламентских групп была возможность активно подключиться к работе парламента. Изменения связаны с тем, чтобы они участвовали в комитетах и спикерате», — сообщил журналистам Кадагишвили.

Законопроект планируется внести в парламент 25 января. По действующему регламенту депутаты должны состоять в какой-либо фракции, чтобы иметь возможность занимать посты в парламенте. Пока от оппозиции там только четыре представителя партии «Европейские социалисты», а для фракции нужно не менее семи человек. Поскольку в парламенте Грузии действуют квоты для оппозиционных депутатов, там остаются незанятыми часть постов заместителей спикера и глав комитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидеры оппозиционных партий в Грузии объявили бойкот парламенту, заявив, что итоги голосования на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 года, были «сфальсифицированы». Из 60 представителей оппозиции, получивших право на членство парламента, 54 написали заявления о сложении полномочий.

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